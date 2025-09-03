Ultime News

3 Set 2025 Cremona Musica Awards, tornano i
premi alle eccellenze musicali
3 Set 2025 Critiche di Franchino a Spurchiss
Locale risponde con video-parodia
3 Set 2025 Saldi estivi sottotono, Stanga:
"Registrato un calo del 6%"
3 Set 2025 Cremona si prepara ad accogliere
il Festival della Mostarda
3 Set 2025 Nuovo anno scolastico a Gerre,
Marchi: "Paese a misura di famiglie"
Nazionali

A Roma il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni

(Adnkronos) – Si è tenuto ieri pomeriggio a Roma un incontro tra il nipote del premier libico riconosciuto a livello internazionale Abdel Hamid Dbeibah e il figlio del generale Khalifa Haftar. Lo scrive su Facebook il dissidente libico Husam El Gomati, che ora vive in Svezia. Ibrahim Dbeibah e Saddam Haftar si sono incontrati per ”discutere della riduzione dell’intensità del conflitto a Tripoli e della convergenza dei punti di vista tra le due famiglie”, ha scritto El Gomati in un post, sottolineando il clima di riservatezza in cui si è svolto l’incontro e l’urgenza di ”voler ridurre rapidamente l’escalation nella capitale libica dove si registrano da settimane tensioni crescenti”. 

A Roma le parti avrebbero anche avuto un contatto con l’inviato degli Stati Uniti Massad Boulos, consigliere speciale per l’Africa, che oggi è stato ricevuto dal ministro degli Esteri italiano e vice premier Antonio Tajani. Quello di ieri a Roma tra i Dbeibah e gli Haftar è il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...