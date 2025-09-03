Ultime News

3 Set 2025 Cremona Musica Awards, tornano i
premi alle eccellenze musicali
3 Set 2025 Critiche di Franchino a Spurchiss
Locale risponde con video-parodia
3 Set 2025 Saldi estivi sottotono, Stanga:
"Registrato un calo del 6%"
3 Set 2025 Cremona si prepara ad accogliere
il Festival della Mostarda
3 Set 2025 Nuovo anno scolastico a Gerre,
Marchi: "Paese a misura di famiglie"
Video Pillole

Agrifood Magazine – 3/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia leader Ue nell’export di formaggi
– Ad agosto cresce il carrello della spesa
– Crolla il raccolto delle nocciole: rincari record
– Vendemmia 2025 in anticipo, ma le previsioni sono ottime
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...