Agrifood Magazine – 3/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia leader Ue nell’export di formaggi
– Ad agosto cresce il carrello della spesa
– Crolla il raccolto delle nocciole: rincari record
– Vendemmia 2025 in anticipo, ma le previsioni sono ottime
