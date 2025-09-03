Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 3/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “The Conjuring – Il rito finale”, nono capitolo della saga
– “Material Love” con Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans
– “Last Breath”, thriller con Woody Harrelson
– “Il giorno della rabbia” con Joey Starr e Asia Argento
mgg/gsl
– “The Conjuring – Il rito finale”, nono capitolo della saga
– “Material Love” con Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans
– “Last Breath”, thriller con Woody Harrelson
– “Il giorno della rabbia” con Joey Starr e Asia Argento
mgg/gsl
© Riproduzione riservata