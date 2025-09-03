Ennesimo arresto per droga da parte dei Carabinieri cremaschi, che hanno messo le manette intorno ai polsi ad un uomo di 30 anni, con precedenti di polizia a carico, trovato a Castelleone con 40 grammi di hashish e 9 dosi di cocaina pronta per la vendita. Nei suoi confronti l’accusa è dei detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è scattata nella tarda mattinata del 2 settembre e ha visto coinvolti i militari della Stazione di Montodine, coadiuvati dai colleghi di Crema. L’uomo stava transitando a bordo di una bicicletta elettrica nei pressi della stazione di Castelleone ma, alla vista della pattuglia, ha cambiato strada.

Insospettiti, gli uomini dell’Arma lo hanno fermato. L’uomo ha mostrato i documenti, ma ha lanciato un sacchetto, che aveva nascosto tra le parti intime, oltre i binari della ferrovia, tra la vegetazione. Ha quindi opposto resistenza ai Carabinieri, colpendone uno con un pugno.

i Carabinieri lo hanno quindi immobilizzato, mentre alcuni colleghi si sono occupati di cercare e poi trovare il sacchetto, risultato poi contenere la droga. L’uomo aveva inoltre addosso 1.700 in contanti.

E’ scattata quindi anche la perquisizione domiciliare: nella casa del trentenne sono stati rinvenuti una dose di crack, un involucro con un grammo di marijuana, due spinelli già pronti, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro per oltre 10.000 euro.

Dopo l’arresto l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema e la mattina del 3 settembre è stato accompagnato all’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato l’atto e sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’udienza è stata rinviata al 28 novembre.

