Gioco illegale, sequestri e sanzioni per 143 mila euro nel Napoletano





NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha intensificato, a Gragnano, i controlli volti al contrasto del gioco illegale. I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno svolto 10 controlli nei confronti di altrettanti esercizi commerciali e circoli privati, che hanno consentito agli investigatori di individuare e sottoporre a sequestro 20 apparecchi, risultati privi dei titoli autorizzativi e non collegati alla rete AAMS, insieme agli importi giocati e non ancora riscossi dall’esercente, pari a 9.052 euro. In due degli esercizi pubblici controllati è stata accertata, inoltre, l’assenza della tabella dei giochi proibiti. Al termine degli accertamenti sono state complessivamente denunciate tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei

reati di gioco d’azzardo e di violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre altre quattro sono state alla locale Agenzia delle Dogane e Monopoli. vbo/mca2

Fonte video: Guardia di Finanza

