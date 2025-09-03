Ultime News

3 Set 2025 Fuori strada in via Sesto,
ferita donna di 64 anni
3 Set 2025 Droga nelle mutande
e in casa: arrestato 30enne
3 Set 2025 "La salute a scuola", disponibile
il nuovo catalogo Ats
3 Set 2025 Tommy Cash è "Ok": il brano scritto
dal cremonese Edwyn Roberts
3 Set 2025 "Le strade del gusto, della bellezza
e del gioco" in Piazza Stradivari
Video Pillole

Lagalla “Tenere vivo tra i giovani il ricordo di Dalla Chiesa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa città ha una memoria ancora nitida del 3 settembre 1982: fu un fatto tragico, perché colpì un servitore dello Stato già impegnato nella lotta alle Brigate rosse e inviato qui per contrastare un fenomeno mafioso tracotante è insopportabile. La memoria di Dalla Chiesa viene conservata e proposta soprattutto ai giovani nelle scuole e nei luoghi di dibattito: queste cerimonie sono doverose, ma deve esserci una pedagogia educativa della storia e del valore della lotta alla mafia per rafforzare le istituzioni e la nostra comunità, attraversata qui come altrove da tanto disagio e da alcuni momenti di illogica violenza”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, presente alla cerimonia per il 43esimo anniversario dell’eccidio di via Carini, in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’autista Domenico Russo. xd8/vbo/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...