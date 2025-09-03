Ultime News

3 Set 2025 Botte a colpi di arti marziali
Coinvolto campione mondiale
3 Set 2025 Mobilitazione per Gaza,
corteo a Cremona il 4 settembre
3 Set 2025 Italia da urlo a EuroBasket 2025
con quattro volti cari a Cremona
3 Set 2025 Molestie alla commessa: interrogato
36enne nigeriano. Resta in carcere
3 Set 2025 Mezzo pesante contro auto a
Pescarolo: feriti i due conducenti
Nazionali

Massimo Moratti “fuori dalla terapia intensiva”, l’annuncio della moglie Milly

(Adnkronos) – “Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva”. Così all’Adnkronos la moglie Milly Moratti che auspica una rapida ripresa: “Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto”, conclude. 

L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato lo scorso 27 agosto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Tre giorni dopo i primi miglioramenti che avevano consentito ai medici di rimuovere il supporto respiratorio meccanico.  

