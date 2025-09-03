Incidente stradale, poco dopo le 15,30 di oggi, sulla provinciale 33, in territorio di Pescarolo. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante adibito al trasporto di animali e una Citroen. In seguito all’impatto, il camion, che era vuoto, è finito fuori strada. Entrambi i conducenti, un uomo di 59 anni e uno di 80, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Cremona in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata