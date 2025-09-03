Ultime News

3 Set 2025 Mezzo pesante contro auto a
Pescarolo: feriti i due conducenti
3 Set 2025 Sicurezza, in via Decia si
sperimenta la “strada scolastica”
3 Set 2025 Scuole superiori, oltre 16mila
studenti tornano in aula
3 Set 2025 Maltempo, da Lombardia 130mila
euro a territorio Cremonese
3 Set 2025 Sanità, Piloni: "Crollo Lombardia,
la seconda peggiore d'Italia"
Cronaca

Incidente stradale, poco dopo le  15,30 di oggi, sulla provinciale 33, in territorio di Pescarolo. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante adibito al trasporto di animali e una Citroen. In seguito all’impatto, il camion, che era vuoto, è finito fuori strada. Entrambi i conducenti, un uomo di 59 anni e uno di 80, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Cremona in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.

