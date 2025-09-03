Approda anche a Cremona la mobilitazione nazionale di giovedì 4 settembre a sostegno della partenza della Global Sumud Flotilla, per Gazza.

Da ogni Fiume ad ogni Mare è il nome di questa campagna, che oltre ad accompagnare simbolicamente la partenza delle ultime imbarcazioni dai porti siciliani il 4 settembre appunto, dopo le oltre 50.000 persone accorse a Genova per la partenza delle prime imbarcazioni Italiane della Global Sumud Flotilla, vuole chiedere il coinvolgimento di ogni città, in qualsiasi luogo pubblico vicino ad uno specchio d’acqua, fiume o lago, così che l’azione sia visibile e significativa.

Ad aderire all’appello sono diversi gruppi cremonesi: Coalizione Movimento 5 Stelle Cremona e Cremona Cambia Musica”, Gruppo restiamo Umani della bassa Bresciana, Donne Paladine per la Palestina, Alleanza Verdi Sinistra di Cremona, Ghena A Melody for Gaza!, Cremona 4 Gaza, Tavola della Pace di Cremona, Cgil Cremona, Partito di Rifondazione Comunista Federazione Provinciale di Cremona, Donne in Cammino per la Pace gruppo dí Asola

– Movimento 5 Stelle Mantova, Pax Christi Cremona, Legambiente Cremona Circolo Vedoverde, Alac Associazione Latinoamericana, Coordinamento Nazionale No Triv, Tavola della Pace Oglio Po.

La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 18, con ritrovo e partenza dal parcheggio di fronte alle Colonie Padane (via Del Sale) per poi proseguire a piedi sul Lungo Po Europa, con una sosta con possibilità di lettura di eventuali brani o comunicati nella zona Anfiteatro del Parco Lungo Po Europa, e arrivo nell’area sottostante il ponte di Po. L’evento terminerà intorno alle 19.

