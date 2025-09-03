In una città dal cuore musicale come Cremona, patria della grande liuteria e della tradizione classica, nasce una nuova realtà artistica capace di coniugare passione, spiritualità ed energia corale: è il Cremona Gospel Choir, ovvero, il coro che avrà come principale obiettivo quello di portare il nome ed i colori cremonesi nel genere musicale Gospel in giro per il

mondo.

Il Cremona Gospel Choir si propone come vera e propria scuola canora corale totalmente aperta alla cittadinanza, dove la musica Gospel sarà strumento culturale e sociale di grande condivisione. Il progetto rivolto trasversalmente a tutti, senza limiti di età, nasce dal desiderio di creare un’esperienza capace di unire le persone attraverso la potenza emotiva del canto Gospel. La nuova compagine grigio rossa sarà legata direttamente al blasonato coro nazionale Italian Gospel Choir del quale ne sarà parte fondamentale e che ne ha promosso e sostenuto la nascita. Alla presentazione ufficiale, avvenuta nella sala eventi di SpazioComune nel cuore della città, erano presenti diverse autorità civili e militari tra queste l’Assessore ai

giovani ed al Turismo Luca Burgazzi in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che ha voluto fortemente e patrocinato la nascita di questo nuovo progetto artistico, il Comandante del 10° Reggimento Genio Guastatori Colonnello Roberto Spampanato accompagnato dal 1° Luogotenente Domenico Ancone, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona Maggiore Gabriele Schiaffini e i Consiglieri comunali Paola Tacchini, Giovanni Gagliardi, Paolo La Sala. Il Cremona Gospel Choir inizierà formalmente le sue attività corali a partire dal 15 ottobre 2025 per poi proseguirle, a cadenza settimanale, tutti i mercoledì sera dalle ore 20:00 alle ore 23:00, presso il Centro Civico del Boschetto, sito in Via Isidoro Bianchi 2 – 26100 a

Cremona. Anche il Presidente del Comitato di Quartiere Boschetto/Migliaro 2 Luigi Armillotta si è detto entusiasta di questa nuova iniziativa culturale.

Per entrare a far parte del Cremona Gospel Choir e ricevere tutte le informazioni e modalità sulle iscrizioni si terranno,

inizialmente tre audizioni alle quali poter partecipare liberamente. Le prime due previste per sabato 13 e sabato 27 settembre ed una sabato 11 ottobre, tutte dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sempre presso il Centro Civico

del Boschetto. Per prenotarsi sarà necessario scrivere a info@cremonagospelchoir.it

