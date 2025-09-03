Ultime News

3 Set 2025 Molestie alla commessa: interrogato
36enne nigeriano. Resta in carcere
3 Set 2025 Mezzo pesante contro auto a
Pescarolo: feriti i due conducenti
3 Set 2025 Sicurezza, in via Decia si
sperimenta la “strada scolastica”
3 Set 2025 Scuole superiori, oltre 16mila
studenti tornano in aula
3 Set 2025 Maltempo, da Lombardia 130mila
euro a territorio Cremonese
Video Pillole

Tg News – 3/9/2025

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Droni israeliani lanciano granate vicino a caschi blu Unifil in Libano
– Gaza, l’Eurocamera voterà per la prima volta una risoluzione
– Parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim
– Turista accoltellata per strada a Chioggia, sospetti su 25enne
– Procura di Roma verso maxi inchiesta su siti sessisti
– Schianto con 2 tir sulla A1, morta 21enne, 4 feriti gravi
– Portiere 13enne picchiato nel Torinese, aggressore si scusa
– Piantedosi: “Dalla Chiesa, esempio per tutti noi”
– Previsioni 3B Meteo 4 Settembre
