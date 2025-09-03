Video Pillole
Tg News – 3/9/2025
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Droni israeliani lanciano granate vicino a caschi blu Unifil in Libano
– Gaza, l’Eurocamera voterà per la prima volta una risoluzione
– Parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim
– Turista accoltellata per strada a Chioggia, sospetti su 25enne
– Procura di Roma verso maxi inchiesta su siti sessisti
– Schianto con 2 tir sulla A1, morta 21enne, 4 feriti gravi
– Portiere 13enne picchiato nel Torinese, aggressore si scusa
– Piantedosi: “Dalla Chiesa, esempio per tutti noi”
– Previsioni 3B Meteo 4 Settembre
