Video Pillole
Tg Sport – 3/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Atalanta ha bisogno di Lookman, prove di pace
– Nazionale, Fabbian ed Esposito “L’Azzurro è un sogno”
– Basket, un’Italia di cuore batte anche la Spagna
– La F1 torna a Monza, Vasseur “Passione straordinaria”
– Porto, treni e stadio, Tangeri guarda avanti
mrv
