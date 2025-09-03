Ultime News

3 Set 2025 Fuori strada in via Sesto,
ferita donna di 64 anni
3 Set 2025 Droga nelle mutande
e in casa: arrestato 30enne
3 Set 2025 "La salute a scuola", disponibile
il nuovo catalogo Ats
3 Set 2025 Tommy Cash è "Ok": il brano scritto
dal cremonese Edwyn Roberts
3 Set 2025 "Le strade del gusto, della bellezza
e del gioco" in Piazza Stradivari
Nazionali

Travolta e investita da un camion: morta sul colpo donna nel Verbano

Travolta e investita da un camion. È accaduto poco fa a Domodossola, nel Verbano Cusio Ossola. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion ha investito una donna sulla settantina.  

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di salvare la donna sono risultati vani, la vittima è morta sul posto. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi dell’accaduto.  

