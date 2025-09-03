Ultime News

3 Set 2025 Botte a colpi di arti marziali
Coinvolto campione mondiale
3 Set 2025 Mobilitazione per Gaza,
corteo a Cremona il 4 settembre
3 Set 2025 Italia da urlo a EuroBasket 2025
con quattro volti cari a Cremona
3 Set 2025 Molestie alla commessa: interrogato
36enne nigeriano. Resta in carcere
3 Set 2025 Mezzo pesante contro auto a
Pescarolo: feriti i due conducenti
Nazionali

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

(Adnkronos) – Felix Auger-Aliassime in semifinale agli US Open 2025 aspetta Jannik Sinner o Lorenzo Musetti. Il canadese, testa di serie numero 25, nei quarti di finale ha battuto l’australiano Alex De Minaur, numero 8 del tabellone, per 4-6, 7-6 (9-7), 7-5, 7-6 (7-4) in 4h10′ di gioco. Auger-Aliassime attende il vincente del derby italiano che si giocherà nella serata di New York: Sinner e Musetti scenderanno in campo nella notte tra il 3 e il 4 settembre. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...