Ultime News

3 Set 2025 Fuori strada in via Sesto,
ferita donna di 64 anni
3 Set 2025 Droga nelle mutande
e in casa: arrestato 30enne
3 Set 2025 "La salute a scuola", disponibile
il nuovo catalogo Ats
3 Set 2025 Tommy Cash è "Ok": il brano scritto
dal cremonese Edwyn Roberts
3 Set 2025 "Le strade del gusto, della bellezza
e del gioco" in Piazza Stradivari
Nazionali

US Open, Djokovic e il balletto per la semifinale

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Taylor Fritz, vola in semifinale agli US Open e festeggia con un balletto in campo. 

 

 

“E’ il compleanno di mia figlia, il balletto è un regalo per lei. Lei mi ha detto come avrei dovuto ballare, quando si sveglierà mi darà un voto”, dice Djokovic dopo l’esibizione ispirata al brano Soda Pop e ai film di animazione K Pop Demnon Hunters. “Non sapevo nulla prima che mia figlia me lo spiegasse, a casa proviamo diverse coreografie. Spero le piaccia…”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...