Ultime News

4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
4 Set 2025 Centropadane Eng, i dipendenti:
"La Provincia mantenga gli impegni"
4 Set 2025 Anche tre equipaggi cremonesi al
primo giro d’Italia in idrovolante
4 Set 2025 "Ritornare al cuore": seminario
di teologia al campus Santa Monica
Video Pillole

Agroalimentare, la tutela del Made in Italy strumento contro i dazi

MILANO (ITALPRESS) – Il connubio tra tradizione artigianale e innovazione digitale è la chiave per proteggere l’identità dell’agroalimentare, simbolo dell’Italia nel mondo, anche contro i dazi. E’ il filo conduttore del convegno “Cibo, sostenibilità e certificazione. La pizza e le eccellenze agroalimentari italiane nell’era #EcoDigital”, che si è svolto a Milano, nell’ambito del Pizza Village al Parco CityLife. L’evento – a cui hanno preso parte tra gli altri Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano, e Dominga Cotarella, presidente della Fondazione Campagna Amica – ha acceso i riflettori sull’importanza della tracciabilità e delle certificazioni per garantire l’autenticità del Made in Italy.

f28/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...