Ultimi preparativi per “GiDro 2025”, il primo giro d’Italia in idrovolante che partirà il 5 settembre da Venezia per concludersi a Gallipoli. Parteciperanno anche tre equipaggi cremonesi: quello di Graziano Mazzolari, Mario Brocchieri e Angelo Bonardi. Questa iniziativa originale sarà articolata su 14 giorni con 7 tappe per un totale di circa 3mila chilometri andata e ritorno, e vedrà protagonista una serie di velivoli “anifibi” ultraleggeri provenienti da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Austria e Serbia.

Il programma di “GiDro 2025” prevede la partenza dall’aeroporto Nicelli di Venezia con una sosta all’idroscalo storico Sant’Andrea dell’Isola delle Vignole. Gli idrovolanti raggiungeranno nell’ordine l’idrosuperficie “IdroCaproni” sul Lago d’Iseo a Marone, l’idroscalo “Battellieri Colombo” sul fiume Ticino a Pavia, la rada antistante l’hotel Airone e il piazzale del Museo della Linguella a Porto Ferraio sull’Isola d’Elba, l’idroscalo storico di Vigna di Valle sul lago di Bracciano, l’area marina antistante alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo di Napoli, i laghi di Sibari a Cassano Ionio, l’idroscalo storico “Luigi Bologna” a Taranto, fino ad arrivare domenica 21 settembre sull’idrosuperficie dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli.

Lunedì 22 si svolgerà la cerimonia conclusiva del tour presso l’hotel Bellavista Club di Gallipoli. Il gruppo di idrovolanti sarà guidato dal cremonese capoformazione Graziano Mazzolari, esperto pilota cremonese e presidente della Scuola Italiana Volo. Nelle varie tappe saranno organizzate numerose iniziative, tra cui conferenze e mostre a carattere aeronautico, proiezione di documentari, incontri con autorità locali e scuole, voli promozionali e anche degustazioni di specialità enogastronomiche salentine.

Silvia Galli

