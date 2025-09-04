Ultime News

4 Set 2025 Furti beni liutari, Perrone:
"Importanti segnalazioni dei liutai"
4 Set 2025 Ferraroni: da Industriali iniezione
di ottimismo per un autunno difficile
4 Set 2025 Lindbergh Spa acquista
Termotecnica Monzese srl
4 Set 2025 Studio Inail: crescono le morti
sul lavoro in provincia di Cremona
3 Set 2025 Botte a colpi di arti marziali
Coinvolto campione mondiale
Armi nel b&b in centro, arrestati due turchi a Viterbo: non esclusa ipotesi attentato

(Adnkronos) – Due turchi, che non sarebbero conosciuti nelle banche dati italiane, sono stati rintracciati e arrestati nel pomeriggio di ieri in un B&B nel centro di Viterbo, in un punto nevralgico nel quale in serata si sarebbe poi svolta la festa di Santa Rosa. Sotto la lente dei poliziotti per comportamenti giudicati sospetti, sono stati trovati in possesso di una mitraglietta, di una pistola e di decine di munizioni. Sono in corso accertamenti per verificare se i due preparassero una azione nel corso della tradizionale manifestazione di Viterbo: sono stati effettuati controlli incrociati con le autorità turche, passati al setaccio cellulari, attrezzature ed esaminati vestiti e oggetti in possesso dei due fermati.  

Non si può escludere che i due preparassero un attentato, ma al momento non sono emerse indicazioni chiare in questo senso e nel B&B non sarebbero stati trovati esplosivi. In questo senso in ambienti investigativi la cautela è massima, i due potrebbero essere elementi legati alla criminalità turca.  

 

