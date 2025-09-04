Ultime News

4 Set 2025 Morte di Giorgio Armani, quella laurea
alla Cattolica e le parole ai giovani
4 Set 2025 Maltempo, Ventura: "Oltre 130mila
euro per la provincia di Cremona"
4 Set 2025 Sensori e sistemi innovativi:
a Pizzighettone il ponte è "smart"
4 Set 2025 Besmir Rexhepaj: una
bella storia da 100 e lode
4 Set 2025 Associazione liuteria italiana,
la storia in un catalogo
Nazionali

Auto su folla a Berlino: feriti tre bambini, grave la donna con loro

(Adnkronos) – Sono tre i bambini rimasti leggermente feriti a Berlino, dove una Bmw si è schiantata su un gruppo di persone nel quartiere Wedding, in curva all’angolo tra la Seestrasse e Dohnagestell. L’incidente, riporta la Bild, è avvenuto intorno alle 13.10. I bambini rimasti feriti sono stati trasportati in ospedale.  

Secondo le prime informazioni, una donna che accompagnava i bambini – di circa 7-8 anni di età – sarebbe rimasta gravemente ferita. Illeso il conducente dell’auto. Polizia e vigili del fuoco sono ancora sul posto, impegnati a mettere in sicurezza la zona dell’incidente e ad assistere i bimbi presenti, scrive ancora la Bild. 

