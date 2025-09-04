Anche il corso serale del Torriani ha avuto la soddisfazione di annoverare uno studente da 100 e lode alla maturità 2025. Si tratta di Besmir Rexhepaj, della 5 Manutenzione e Assistenza Tecnica Serale, che ha concluso un percorso veramente straordinario, prima all’APC e poi al Torriani. Classe 1993, albanese di nascita, da decenni in Italia, si era già distinto in “età scolare” presso l’Istituto Professionale Ala Ponzone Cimino, cogliendo un 100/100 alla qualifica di Operatore Elettrico, andando poi a conseguire brillantemente l’anno dopo anche il diploma di Tecnico dell’Automazione Industriale.

Poi una quindicina di anni di lavoro, fino alla decisione di intraprendere l’impegnativo percorso di “studente-lavoratore”. I risultati colti in questi due anni al serale sono stati clamorosi, sempre con medie altissime, fino ad arrivare allo scrutinio di giugno 2025 (e quindi all’ammissione all’esame di Stato) con una pagella veramente speciale: tutti 10.

All’esame non ha avuto flessioni di rendimento, sempre altissimo, tanto che la commissione (gli studenti del serale sono sempre esaminati da commissioni che contemporaneamente seguono anche classi del diurno) ha deciso di premiarlo con il massimo della valutazione: 100 e lode.

Besmir, con la consueta modestia, non ha sbandierato ai quattro venti il brillante risultato ottenuto. Recentemente contattato, ha espresso sinteticamente il suo sentimento per questi anni di scuola: “dietro a un bravo studente c’è sempre un bravo insegnante“.

