Un bimbo di 7 anni è stato investito da un’auto a Martignana di Po nella serata di giovedì, poco prima delle ore 20. Detto che il bambino è stato ricoverato in codice giallo, non perdendo mai conoscenza, c’è stata forte apprensione nel paese casalasco, anche per l’intervento (richiesto ma poi non perfezionato) dell’elisoccorso, che è partito da Como ma poi è tornato alla base.

Il bimbo è stato investito davanti a casa, mentre era in sella alla sua bicicletta, in via Bardellina, a pochi passi dal negozio di frutta e verdura. La scarsa visibilità dovuta all’orario notturno avrebbe favorito l’impatto, per fortuna non violento, dato che l’auto viaggiava a velocità contenuta.

Sul posto la Padana Soccorso con un’ambulanza, l’automedica dell’ospedale Oglio Po, i Carabinieri di Gussola e del Radiomobile di Casalmaggiore, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

