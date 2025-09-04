Grave incidente sul lavoro a Persico Dosimo, in un’azienda agricola situata in via 4 Novembre, nella frazione di Barbiselle, dove un uomo è caduto rovinosamente da un tetto, schiantandosi a terra dopo un volo di circa otto metri. La vittima, un 46enne residente in provincia di Mantova, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Erano circa le 11 e l’operaio, un installatore di impianti fotovoltaici che lavorava per un’azienda di Milano, stava facendo un sopralluogo per valutare la possibilità di installare un impianto sul tetto della porcilaia dell’azienda.

E’ quindi salito sulla copertura, ma mentre camminava ha messo il piede su un abbaino chiuso, che ha ceduto sotto il suo peso. L’uomo è quindi precipitato all’interno dell’edificio, sotto gli occhi di un agricoltore con cui avrebbe dovuto parlare poco dopo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, che hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione, in quanto il paziente risultava in arresto cardiocircolatorio. Nel mentre, è stato trasportato in ospedale a Cremona in codice rosso. Ma a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Cremona e di Vescovato, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto, e il personale di Ats Val Padana.

LaBos

