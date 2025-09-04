Come gestire dazi e impatti sulle imprese? “Parola agli esperti”





BOLOGNA (ITALPRESS) – “Con il progetto ‘Parola agli esperti’ della piattaforma AMELIA, creiamo un panel di oltre 300 esperti in materia economica e chiediamo il loro il sentiment su temi di attualità economica come ad esempio dazi e impatti sulle imprese”. A dirlo Guglielmo Barone, professore dell’Università di Bologna e coordinatore dello spoke settore pubblico di GRINS, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

