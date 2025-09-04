Ultime News

4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
4 Set 2025 Centropadane Eng, i dipendenti:
"La Provincia mantenga gli impegni"
4 Set 2025 Anche tre equipaggi cremonesi al
primo giro d’Italia in idrovolante
4 Set 2025 "Ritornare al cuore": seminario
di teologia al campus Santa Monica
Cuzzelli (Lumsa) “In Ucraina si va verso tregua di tipo coreano”

ROMA (ITALPRESS) – A poche settimane dal vertice fra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, per porre fine al conflitto in Ucraina si va verso “una tregua di tipo coreano”, una “cristallizzazione sulle linee del fronte, ma nella realtà questa pace sarebbe un armistizio che non risolve i motivi profondi della contesa”. A parlare è Giorgio Cuzzelli, docente di sicurezza e studi strategici presso l’Università Lumsa di Roma e ufficiale degli Alpini dell’Esercito in congedo, ospite della rubrica di geopolitica dell’Agenzia Italpress, Diplomacy Magazine, condotta da Claudio Brachino.
