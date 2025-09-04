Cuzzelli (Lumsa) “In Ucraina si va verso tregua di tipo coreano”





ROMA (ITALPRESS) – A poche settimane dal vertice fra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, per porre fine al conflitto in Ucraina si va verso “una tregua di tipo coreano”, una “cristallizzazione sulle linee del fronte, ma nella realtà questa pace sarebbe un armistizio che non risolve i motivi profondi della contesa”. A parlare è Giorgio Cuzzelli, docente di sicurezza e studi strategici presso l’Università Lumsa di Roma e ufficiale degli Alpini dell’Esercito in congedo, ospite della rubrica di geopolitica dell’Agenzia Italpress, Diplomacy Magazine, condotta da Claudio Brachino.

mgg/mrv

© Riproduzione riservata