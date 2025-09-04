Da Versace a Ferragni, addio a Giorgio Armani: i vip lo ricordano così

(Adnkronos) – “Il mondo ha perso un gigante oggi. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre”. A scriverlo su Instagram è Donatella Versace, ricordando Giorgio Armani, lo stilista morto oggi, giovedì 4 settembre, a Milano all’età di 91 anni.

Il mondo della moda e dello spettacolo si uniscono al dolore per la scomparsa di Re Giorgio, un gigante del Made in Italy, ingranaggio essenziale dell’eleganza italiana, l’unico in grado di emancipare le donne in carriera e liberare gli uomini dalla formalità rigida cui erano abituati.

“Sono molto toccato, molto commosso. Giorgio Armani è stato sempre un amico di Valentino e mio da 50 anni. Una persona che al di là delle sue incredibili abilità per avere rivoluzionato il mondo della moda, e non solo per gli abiti, era una persona generosa, mai l’abbiamo considerato un rivale nel lavoro ed è sempre stato una persona molto più vicina di un amico”. A parlare, con voce commossa, all’Adnkronos è Giancarlo Giammetti, imprenditore della moda, socio d’affari e compagno per molti anni dello stilista Valentino, commentando a caldo la scomparsa di Giorgio Armani.

“Ho il cuore spezzato nell’apprendere della scomparsa di una leggenda, Giorgio Armani. Un vero maestro”. Così l’ex top model Cindy Crawford ha ricordato sui social lo stilista.

“Addio Re Giorgio”. Lo scrive nelle sue storie Instagram Chiara Ferragni, a corredo di una fotografia dello stilista. Il simbolo di due mani giunte in segno di preghiera accompagna la frase di cordoglio dell’influencer.

“Ricordo di avergli chiesto durante un’intervista, circa quindici anni fa almeno: ma come fa lei ad essere sempre così bello? Giorgio Armani, evidentemente compiaciuto, rise e mi rispose che non si sentiva così bello ma che da sempre inseguiva la bellezza nelle sue creazioni. Ecco cosa ci resterà di lui: la bellezza dello stile italiano, al di sopra delle tendenze, delle mode, dell’originalità a tutti i costi, delle esagerazioni. La sua moda era fatta di bellezza, semplicità e stile. Quello con cui ha conquistato il mondo. Quello che lo ha reso comunque immortale”. Così Cristina Parodi ricorda sui social Giorgio Armani.

“Giorgio sei e sarai sempre il nostro RE. Grazie per averci fatto sentire orgogliosi di essere italiani!! Ti voglio bene”. Così sui social Simona Ventura ricorda lo stilista, postando due foto che li ritraggono insieme.

“È una giornata dolorosa per tutti, Se ne è andato un grande non solo della moda ma del nostro tempo. Armani è stato un uomo straordinario e un professionista immenso che ha trasformato la moda in un linguaggio universale di eleganza”. Così all’Adnkronos l’attrice e conduttrice dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia Emanuela Fanelli ricorda Giorgio Armani.

“Personalmente, anche prima di avere la fortuna di indossare i suoi abiti, ho sempre amato la semplicità delle linee senza fronzoli. Indossando i suoi abiti – prosegue l’attrice che alla Mostra di Venezia ha scelto di indossare proprio abiti Armani – ho trovato un rifugio e delle linee capaci di esaltare la femminilità senza mai forzarla. Indossare le sue opere è stato per me un onore e una grandissima fortuna. Con lui ci si poteva sentire sempre sé stessi, però un po’ più belli”, conclude Fanelli.

Julia Roberts posta una foto che la ritrae sorridente mentre tiene la mano di Giorgio Armani, e sui social scrive: “Un vero amico. Una leggenda”. “Uno degli imperatori della moda italiana” lo definisce Anne Hathaway, che aggiunge: “Non sarai dimenticato”.

Laura Pausini scrive: “È stato un onore conoscere un Re. Ciò che mi hai insegnato e donato è un valore aggiunto inestimabile in questo disordine. Buon Viaggio caro Giorgio. Con infinito amore, Laura”.