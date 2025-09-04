Ultime News

4 Set 2025 Jamie Vardy, la presentazione
ufficiale in diretta su CR1
4 Set 2025 Ancorotti: "Giorgio Armani
simbolo del Made in Italy"
4 Set 2025 Lungo Po Europa, in centinaia per
la manifestazione pro Gaza
4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero rivolgere le mie congratulazioni al dottor D’Ascola con gli auguri per il compito che gli è stato affidato di presiedere la Corte di Cassazione. Al tempo stesso formulo apprezzamento per il dottor Mogini, magistrato di elevato e indiscusso valore”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del plenum straordinario del Csm che ha eletto Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione.
mgg/mca2
Fonte video: Quirinale

