Video Pillole
Diplomacy Magazine – Puntata del 4 settembre 2025
ROMA (ITALPRESS) – Nella quattordicesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Giorgio Cuzzelli, docente di sicurezza e studi strategici dell’Università Lumsa di Roma. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla del nuovo ordine globale mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sul vertice in Cina e l’Ucraina.
mrv/gsl
mrv/gsl
© Riproduzione riservata