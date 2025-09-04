Ultime News

4 Set 2025 Jamie Vardy, la presentazione
ufficiale in diretta su CR1
4 Set 2025 Ancorotti: "Giorgio Armani
simbolo del Made in Italy"
4 Set 2025 Lungo Po Europa, in centinaia per
la manifestazione pro Gaza
4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
Eurobasket, l’Italia cala il poker: azzurri battono Cipro 89-54

L’Italia di Pozzecco cala il poker agli Europei di basket 2025. Gli azzurri dopo le vittorie contro Georgia, Bosnia e Spagna, che hanno riscattato la sconfitta all’esordio contro la Grecia, hanno superato agevolmente a Limassol i padroni di casa di Cipro 89-54. Grazie a questa vittoria gli azzurri sono in corsa per il primo posto nel girone C in attesa della sfida serale tra Grecia e Spagna. Gli azzurri sono scesi in campo con il lutto sulla maglia per la scomparsa di Giorgio Armani. 

Con la vittoria della Slovenia 106-96 su Israele grazie ai 37 punti di Doncic, se stasera la Grecia vincerà con la Spagna, l’Italia finirà seconda e incrocerà proprio la Slovenia, mentre se la Spagna batterà la Grecia, l’Italia sarà prima del girone e incrocerà Israele agli ottavi. 

 

