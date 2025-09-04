Ultime News

La piccola profuga afghana Ayeda è a Palermo, sarà curata all’Ismett

PALERMO (ITALPRESS) – La piccola profuga afghana Ayeda è arrivata a Palermo dall’Iran e sarà curata all’ISMETT. “Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo. Un grandissimo lavoro di squadra”, ha commentato su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha anche postato il video dell’arrivo della bimba di 2 anni all’aeroporto palermitano.

