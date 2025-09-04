I soliti ignoti sono tornati a colpire al quartiere Zaist Cremona, più volte preso di mira dai topi di appartamento. Nelle scorse settimane i ladri hanno colpito un pò ovunque: via Caprera, via Aspromonte, via Bixio, Via Volontari dei Vosgi. Il bottino è di preziosi e denaro. Nessuno sembra aver visto o sentito nulla, ma i residenti sono preoccupati da questa nuova ondata di incursioni, per la maggior parte messe a segno approfittando dell’assenza dei proprietari.

“Ad essere prese di mira sono soprattutto le villette“, ha commentato Giulio Ferrari, presidente del quartiere Zaist, che si è riservato di stilare una stima precisa dei colpi tentati e messi a segno nella zona di sua competenza. “Riuscire ad entrare nelle villette è più semplice rispetto ad un appartamento”.

Ad una residente hanno messo a soqquadro la casa, spostato il mobilio e aperto tutti i cassetti, andandosene con soldi e oro. “Sono riusciti ad entrare comunque nonostante non abbiano lasciato alcun segno di scasso“, ha raccontato la donna. “Non ci sono orari precisi in cui essere sicuri. Te li puoi trovare a qualsiasi ora del giorno e della notte”.

“Ovviamente il furto in casa è uno dei reati più odiosi perchè ci si sente violati nel proprio privato, ed è una cosa inaccettabile”, ha detto il presidente Ferrari. “Bisogna tutelarsi in ogni modo, anche mettendo le inferriate alle finestre, cercando di mettere in atto tutti quegli accorgimenti necessari per cercare di impedire ai ladri di irrompere nelle nostre case e di portare via i nostri beni.

E’ difficile anche riuscire ad identificare gli autori di questi reati, perchè il più delle volte hanno il volto nascosto. Coglierli sul fatto è molto raro”. Il presidente Ferrai ha comunque assicurato che presto sarà organizzata un’assemblea pubblica per affrontare il problema.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata