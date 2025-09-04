LND, Morgana “Che sia una stagione nel segno di etica e lealtà”

PALERMO (ITALPRESS) – “Si preannuncia una stagione esaltante e densa di soddisfazione, ma raccomando a tutti di tenere sempre basso il livello di tensione: il calcio è bello perché deve essere combattuto e dinamico, ma allo stesso tempo bisogna rispettare le regole. Noi siamo un organismo che fa della legalità il proprio punto di partenza, quando si entra in un campo di calcio vanno rispettate le regole e a questo non intendiamo assolutamente rinunciare: auguro a tutti una stagione nel segno della lealtà, della trasparenza e dell’etica, per noi valori assolutamente irrinunciabili”. Lo ha detto il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, a margine della presentazione della nuova stagione sportiva.

