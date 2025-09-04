Grazie all’integrazione del Piano degli interventi approvata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, arrivano ulteriori 130.573 euro per la provincia di Cremona a seguito del maltempo che ha colpito i nostri territori nel maggio 2024”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura.

Gli interventi finanziati riguardano soccorso e assistenza alla popolazione, rimozione di situazioni di pericolo, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, oltre a misure strutturali di riduzione del rischio residuo.

“Si tratta di un segnale importante – sottolinea il consigliere – che conferma la vicinanza di Regione e Governo ai nostri territori. Queste risorse si aggiungono a quelle già stanziate per i primi interventi urgenti e permetteranno ai Comuni di proseguire con azioni mirate al ripristino della normalità e alla riduzione del rischio residuo. È la dimostrazione che nessuna comunità viene lasciata sola. Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che ha seguito con attenzione e impegno la partita, garantendo risposte concrete al territorio cremonese”.

Comuni finanziati in provincia di Cremona

• Cremona – 50.000 euro (Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio)

• Cremona – 65.573 euro (Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio)

• Cremona – 5.000 euro (Comune di Cremona – edifici abitativi colpiti)

• Gadesco-Pieve Delmona – 10.000 euro (Comune di Gadesco-Pieve Delmona – edifici abitativi colpiti)

