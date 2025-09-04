Ultime News

4 Set 2025 Dal 12 settembre in mostra
le opere di Tiziana Contu
4 Set 2025 Mercosur, Coldiretti:
"Servono più controlli"
4 Set 2025 Carcere, incontro in Provincia
con Radicali e Garante
4 Set 2025 Cade da un tetto a otto metri
d'altezza, morto 46enne
4 Set 2025 Azienda Martino Rossi nella Silicon
Valley con Intesa San Paolo
Mario Adinolfi sogna di fare l’opinionista a Uomini e Donne. Tina Cipollari: “Siamo al completo”

(Adnkronos) – Un botta e risposta amaro quello che ha visto protagonisti Mario Adinolfi e Tina Cipollari. Il giornalista, ex concorrente dell’isola dei Famosi, in un’intervista video rilasciata al format ‘Casa Lollo’ ha rivelato che gli piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne.  

“Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino, vorrei fare la seconda voce del programma”, ha detto Adinolfi. Immediata la replica di Tina Cipollari, storico volto del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: “No grazie siamo al completo”.  

 

Commento che non è passato inosservato e che è arrivato allo stesso Mario Adinolfi, che a sua volta ha così risposto: “Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”.  

