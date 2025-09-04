Mazzara “Sportage è un prodotto fondamentale per il marchio Kia”

TORINO (ITALPRESS) – “Sportage è un prodotto di fondamentale importanza per il marchio Kia, per due motivi fondamentali. Uno in termini di vendite generali, perché è stato venduto in 7 milioni di esemplari worldwide, abbiamo 7 milioni di clienti contenti in giro per il mondo, quindi è un prodotto importante dal punto di vista dei volumi di vendita. Ma è anche un prodotto importante dal punto di vista della crescita del brand, perché Sportage abbraccia quelli che sono i valori e il DNA di Kia, ovvero design distintivo, tecnologia allo stato dell’arte e qualità costruttiva. Adesso lanciamo la quinta generazione che è già disponibile in tutta la rete dei concessionari italiani, che si differenzia per alcuni elementi fondamentali”. Così Giuseppe Mazzara, direttore marketing e comunicazione di Kia Italia, alla presentazione della quinta generazione di Kia Sportage, organizzata nella cornice di Villa Sassi a Torino.

