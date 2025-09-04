Ultime News

4 Set 2025 Furti beni liutari, Perrone:
"Importanti segnalazioni dei liutai"
4 Set 2025 Ferraroni: da Industriali iniezione
di ottimismo per un autunno difficile
4 Set 2025 Lindbergh Spa acquista
Termotecnica Monzese srl
4 Set 2025 Studio Inail: crescono le morti
sul lavoro in provincia di Cremona
3 Set 2025 Botte a colpi di arti marziali
Coinvolto campione mondiale
Video Pillole

PolicyAId, le evidenze scientifiche fruibili per i decisori pubblici

ROMA (ITALPRESS) – “I modelli standard di IA generativa presentano limitazioni critiche per l’analisi della letteratura scientifica: a volte possono dare informazioni che non esistono o fornire risposte incomplete. Per questo nasce lo strumento PolicyAId della piattaforma AMELIA”. A dirlo Dominique Cappelletti, Ricercatrice alla Fondazione Bruno Kessler, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...