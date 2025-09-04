Video Pillole
PolicyAId, le evidenze scientifiche fruibili per i decisori pubblici
ROMA (ITALPRESS) – “I modelli standard di IA generativa presentano limitazioni critiche per l’analisi della letteratura scientifica: a volte possono dare informazioni che non esistono o fornire risposte incomplete. Per questo nasce lo strumento PolicyAId della piattaforma AMELIA”. A dirlo Dominique Cappelletti, Ricercatrice alla Fondazione Bruno Kessler, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
