Ultime News

4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
4 Set 2025 Centropadane Eng, i dipendenti:
"La Provincia mantenga gli impegni"
4 Set 2025 Anche tre equipaggi cremonesi al
primo giro d’Italia in idrovolante
4 Set 2025 "Ritornare al cuore": seminario
di teologia al campus Santa Monica
Nazionali

Roma, palpeggia turista americana: tassista abusivo incastrato da occhiali-telecamera

(Adnkronos) – Brutta avventura per una turista americana palpeggiata da un tassista abusivo alla stazione Termini a Roma. La donna, 42 anni, era appena arrivata nella Capitale, nel pomeriggio dello scorso 30 agosto, quando è stata avvicinata da un uomo di 82 anni che si è offerta di portarla in albergo. Una volta in auto il tassista abusivo è saltato addosso alla donna abusandone. A incastrare l’uomo però sono state le immagini registrate dalla turista, che indossava un paio di occhiali dotati di telecamera. La donna si è rivolta quindi ai carabinieri, che coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, hanno denunciato a piede libero l’82enne per violenza sessuale.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...