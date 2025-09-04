Ultime News

4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
4 Set 2025 Centropadane Eng, i dipendenti:
"La Provincia mantenga gli impegni"
4 Set 2025 Anche tre equipaggi cremonesi al
primo giro d’Italia in idrovolante
4 Set 2025 "Ritornare al cuore": seminario
di teologia al campus Santa Monica
Video Pillole

Rutte “Russia e Cina vogliono minare la nostra libertà e sicurezza”

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “Russia e Cina stanno investendo massicciamente per potenziare e modernizzare i loro eserciti. Le loro industrie della difesa producono armi ed equipaggiamenti militari pesanti a un ritmo notevole, direi sbalorditivo. E non solo per ostentare nelle grandi parate militari a Mosca, o come ieri a Pechino. Ma per esercitare un’influenza aggressiva, tentare di rimodellare l’ordine globale e minare la nostra libertà e sicurezza”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando al Prague Defence Summit dell’IISS.
