4 Set 2025 Morte di Giorgio Armani, quella laurea
alla Cattolica e le parole ai giovani
4 Set 2025 Maltempo, Ventura: "Oltre 130mila
euro per la provincia di Cremona"
4 Set 2025 Sensori e sistemi innovativi:
a Pizzighettone il ponte è "smart"
4 Set 2025 Besmir Rexhepaj: una
bella storia da 100 e lode
4 Set 2025 Associazione liuteria italiana,
la storia in un catalogo
Sinner e il furto (sventato) agli Us Open: “Ho controllato se avesse preso telefono o portafoglio”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e il tentativo di furto (sventato) agli Us Open 2025. Nella notte italiana il tennista azzurro ha vinto il derby con Lorenzo Musetti volando in semifinale nello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica, e in conferenza stampa è tornato sull’episodio che ha coinvolto un ‘tifoso’ che ha provato a frugare nel suo borsone dopo la vittoria degli ottavi contro Bublik. 

“Non mi è mai successa una cosa del genere. Ho controllato subito se avesse preso qualcosa. Non ho solo le racchette lì, ma anche il telefono e il portafoglio”, ha detto Sinner, “in ogni caso la sicurezza sta facendo un ottimo lavoro. Specialmente in campo c’è molta sicurezza ed è una cosa positiva che un grande torneo ci faccia sentire al sicuro. Quando succedono queste cose è importante sentirsi al sicuro. Ora è passato e va tutto bene”. 

 

