Ultime News

3 Set 2025 Botte a colpi di arti marziali
Coinvolto campione mondiale
3 Set 2025 Mobilitazione per Gaza,
corteo a Cremona il 4 settembre
3 Set 2025 Italia da urlo a EuroBasket 2025
con quattro volti cari a Cremona
3 Set 2025 Molestie alla commessa: interrogato
36enne nigeriano. Resta in carcere
3 Set 2025 Mezzo pesante contro auto a
Pescarolo: feriti i due conducenti
Nazionali

Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

(Adnkronos) – Nel match che Jannik Sinner vince in 3 set contro Lorenzo Musetti oggi 4 settembre, nei quarti di finale degli US Open, c’è un punto che sintetizza la sfida e diventa il manifesto dell’incontro dominato dal numero 1 del mondo. 

 

 

Nel terzo set, nel momento del massimo sforzo, Musetti prova a rimanere agganciato alla partita. Sotto 2-4, il toscano sul 30-30 lotta in uno scambio violentissimo. Sinner finisce quasi fuori dal campo ma dall’angolo destro riesce a giocare un dritto stellare: colpo vincente e palla break che verrà sfruttata. Musetti, davanti al prodigio del rivale, si lascia andare ad un gesto eloquente. Braccia larghe, sguardo sconsolato: “Che altro posso fare?”. 

