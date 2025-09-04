Ultime News

4 Set 2025 Bimbo di 7 anni investito in
sella alla sua bici: codice giallo
4 Set 2025 Jamie Vardy, la presentazione
ufficiale in diretta su CR1
4 Set 2025 Ancorotti: "Giorgio Armani
simbolo del Made in Italy"
4 Set 2025 Lungo Po Europa, in centinaia per
la manifestazione pro Gaza
4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
Torino, incendio in stabilimento a Pianezza: pericolo nube tossica

(Adnkronos) –
Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato oggi, giovedì 4 settembre, all’interno di un edificio industriale a Pianezza, nel torinese. Le fiamme hanno provocato un’alta colonna di fumo visibile anche dal capoluogo piemontese, che lavora materiali plastici.  

Sul posto stanno operando 10 squadre, anche con esperti Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e droni utili per monitorare la situazione dall’alto e indirizzare al meglio il getti delle lance antincendio sulle fiamme. A causa del rogo è crollata una parte della struttura ma al momento non risultano persone coinvolte. Una volta ultimato lo spegnimento delle fiamme seguiranno le operazioni di verifica e di indagine sulle cause dell’evento. 

Intanto, l’amministrazione comunale sui social invita i cittadini in via precauzionale a chiudere le ante e le finestre delle proprie abitazioni e ad evitare di uscire. “In questo momento i vigili del fuoco sono sul luogo e stanno provvedendo allo spegnimento dell’incendio – fa sapere il sindaco Antonio Castello – attendiamo le rilevazioni dell’Arpa e vi daremo ulteriori informazioni nel corso della serata”  

 

