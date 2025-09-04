Ultime News

4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
4 Set 2025 Centropadane Eng, i dipendenti:
"La Provincia mantenga gli impegni"
4 Set 2025 Anche tre equipaggi cremonesi al
primo giro d’Italia in idrovolante
4 Set 2025 "Ritornare al cuore": seminario
di teologia al campus Santa Monica
Trasporti e logistica, un bando da 157 mln per le imprese del settore

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Bando LogIN Business, un’iniziativa strategica finanziata nell’ambito del PNRR, attraverso il programma Next Generation-EU, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese di trasporto merci e logistica. Il bando assegna 157 milioni di euro, destinati ad almeno 8.350 imprese per l’erogazione di contributi in regime di cofinanziamento o de minimis. Il 40% delle risorse è destinato prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno. Possono partecipare imprese italiane ed europee con sede operativa in Italia, attive nel settore del trasporto merci e della logistica, la cui attività economica principale sia classificata con uno dei codici ATECO specificati nel Bando. Le aziende potranno accedere ai fondi per acquistare o realizzare piattaforme e strumentazione per il dialogo informatizzato con la Piattaforma logistica nazionale, aziende caricatrici e clienti finali, per acquistare o realizzare piattaforme per la dematerializzazione documentale, per implementare sistemi avanzati di pianificazione dei carichi, route planning e interoperabilità, per formare il personale sulle tecnologie digitali. Le domande dovranno essere presentate online entro il 17 settembre. I dettagli sono disponibili sul sito del Ministero.
