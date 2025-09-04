Ultime News

4 Set 2025 Morte di Giorgio Armani, quella laurea
alla Cattolica e le parole ai giovani
4 Set 2025 Maltempo, Ventura: "Oltre 130mila
euro per la provincia di Cremona"
4 Set 2025 Sensori e sistemi innovativi:
a Pizzighettone il ponte è "smart"
4 Set 2025 Besmir Rexhepaj: una
bella storia da 100 e lode
4 Set 2025 Associazione liuteria italiana,
la storia in un catalogo
Nazionali

Urlò frasi choc contro Meloni durante il concerto: indagato il cantante Adriano Pappalardo

(Adnkronos) – Adriano Pappalardo indagato, a quanto apprende l’Adnkronos, per le offese a Giorgia Meloni, pronunciate durante uno spettacolo lo scorso 20 agosto a Passoscuro.  

Il cantante, prima di esibirsi, ha insultato la presidente del Consiglio dal palco, facendo gesti volgari in relazione al rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo aver ricevuto l’informativa dai carabinieri, la procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Gli inquirenti stanno acquisendo il filmato della serata e stanno valutando se procedere per il reato di diffamazione aggravata o vilipendio. Nel procedimento risulta parte offesa la Meloni. (di Assunta Cassiano e Daniele Dell’Aglio) 

 

