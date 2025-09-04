Ultime News

4 Set 2025 Studio Inail: crescono le morti
sul lavoro in provincia di Cremona
3 Set 2025 Botte a colpi di arti marziali
Coinvolto campione mondiale
3 Set 2025 Mobilitazione per Gaza,
corteo a Cremona il 4 settembre
3 Set 2025 Italia da urlo a EuroBasket 2025
con quattro volti cari a Cremona
3 Set 2025 Molestie alla commessa: interrogato
36enne nigeriano. Resta in carcere
“Usa responsabili di 11 omicidi extragiudiziali”, l’accusa del Venezuela

(Adnkronos) – Il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello ha accusato gli Stati Uniti di aver commesso 11 omicidi extragiudiziali dopo che le forze statunitensi hanno attaccato un motoscafo che, secondo Washington, apparteneva alla banda criminale Tren de Aragua e trasportava droga dal Venezuela negli Usa.  

 

Il presidente Donald Trump, così come i canali social della Casa Bianca, ha pubblicato un video dell’attacco e della successiva esplosione. “Hanno ucciso 11 persone senza un giusto processo. Chiedo se è possibile farlo”, ha detto Cabello alla televisione venezuelana. 

 

