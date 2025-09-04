Zelensky “Garanzie di sicurezza chiave per porre fine alla guerra”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il tema chiave per tutti è lo stesso: come porre fine alla guerra il più rapidamente possibile grazie a passi forti, decisioni forti e garantire la sicurezza per l’Ucraina. Tutti concordano che la forza per l’Ucraina è la forza per la pace, ed è per questo che lavoriamo attivamente per garantire la nostra forza, la nostra resilienza, per garantirla proprio ora. Tutti vedono che la Russia rifiuta ogni iniziativa di pace e non c’è ancora alcun accordo di pace da parte di Putin”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelenzky, al termine del vertice dei Volenterosi a Parigi. “L’Europa deve essere leader e noi, in particolare, promuoviamo questo quando costruiamo nuove garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Stiamo preparando documenti sulle garanzie e definendo l’investimento nella sicurezza da parte di ogni paese: 26 paesi hanno accettato di fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina”.

/gsl (Fonte video: Ufficio del Presidente dell’Ucraina)