5 Set 2025 Scout Cattolici Italiani: venti
anni di presenza a Cremona
5 Set 2025 Botte al barman, in 5 a processo
Filippo: "Fiducia nella giustizia"
5 Set 2025 Truffe seriali con falsi profili
social: vittime anche a Cremona
5 Set 2025 Cortile Federico II, interventi
per ripulire i busti commemorativi
5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tansini in mostra a Capri
A rischio i finanziamenti per la ricerca sull’HIV

ROMA (ITALPRESS) – Le nuove policy imposte dall’esecutivo americano agli enti di ricerca come lo US National Institutes of Health e lo US National Science Foundation stanno
determinando tagli ai progetti che vedono la collaborazione tra istituti statunitensi e europei. E’ il caso, ad esempio, di studi sull’HIV a cui collaborano i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, come spiega il professor Paolo Palma, responsabile di Immunologia Clinica e Vaccinologia del Bambino Gesù.
