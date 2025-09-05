Ultime News

5 Set 2025 Scout Cattolici Italiani: venti
anni di presenza a Cremona
5 Set 2025 Botte al barman, in 5 a processo
Filippo: "Fiducia nella giustizia"
5 Set 2025 Truffe seriali con falsi profili
social: vittime anche a Cremona
5 Set 2025 Cortile Federico II, interventi
per ripulire i busti commemorativi
5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tansini in mostra a Capri
Nazionali

Armani, l’ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: “Era il 6 di agosto, lui un amico vero”

(Adnkronos) – Alla serata di inaugurazione della festa dell’Unità di Milano, il sindaco Beppe Sala ricorda Giorgio Armani: “Ho tante foto con lui ma non ne ho pubblicate nessuna. Lui è stato un amico vero. Ci siamo conosciuti vent’anni. Mi ha chiamato il 6 agosto, per me momento difficile, una telefonata breve, aveva la voce affaticata, non vi dico cosa mi ha detto ma il senso era: ‘sono un amico vero’. È stata una grande dimostrazione di amicizia”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...