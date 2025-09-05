Video Pillole
Ceccardi “Ue spende 42 mln ma non sa proteggere aereo von der Leyen”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Unione europea ogni anno spende 42 milioni per l’agenzia per la cybersicurezza che si trova in Grecia, e poi non riesce nemmeno a difendere l’aereo su cui viaggia von der Leyen durante le sue missioni”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi in un’intervista, a Bruxelles, commentando le interferenze del segnale gps sul volo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Bulgaria.
