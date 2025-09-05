Dalla provincia di Cremona alle luci del red carpet del Lido, con al centro passione e professionalità.

E’ Monica Disingrini, titolare del salone Rem Parrucchieri di Torre de’ Picenardi, che in questi giorni è stata presente al Festival del Cinema di Venezia, dove ha curato le acconciature di diverse celebrità.

10 anni dopo la sua prima esperienza alla Biennale nel 2015, l’imprenditrice ha fatto il suo ritorno al Lido, confermando il suo posto nell’élite degli acconciatori a livello nazionale.

Grazie alla prestigiosa collaborazione con Area Stile, ha avuto l’opportunità di preparare per il red carpet vip come la tennista Susanna Giovanardi, l’attrice Antonella Salvucci e le modelle Stefanie Capshield e Ahlam El Brinis (Isola dei famosi 2025).

Ma non è stato solo il lavoro a segnare la sua presenza al Festival: la stessa Monica Disingrini ha calcato il tappeto rosso per la prima del film fuori concorso “Il maestro”, a pochi passi da celebrità internazionali come Pierfrancesco Favino ed Edwige Fenech.

“Tornare a Venezia dopo 10 anni è la prova che l’impegno costante ripaga – commenta -. dedizione e aggiornamento continuo sono fondamentali per offrire un servizio di primo livello, e poterlo dimostrare su un palcoscenico così importante mi rende orgogliosa del percorso fatto insieme con mia sorella Rosella. Ringrazio di cuore Area Stile per la stima e la fiducia”.

“Avere l’opportunità di calcare il red carpet – conclude – è un’emozione che non dimenticherò. In quei momenti capisci che il tuo lavoro ti ha portato in un posto davvero speciale”.

