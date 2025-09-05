Due uomini denunciati dai Carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo messo in campo dalla Sezione Radiomobile di Cremona.

Nel primo caso, i militari hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere un uomo di 20 anni, senza fissa dimora, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e di un coltello. Il giovane ès tato fermato per un controllo nel pomeriggio del 4 settembre, nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria.

Mentre lo avvicinavano, i Carabinieri lo hanno visto nascondere qualcosa tra le aiuole. Al successivo controllo il 20enne è risultato sprovvisto di documenti di identità. Nelle aiuole i militari hanno trovato un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri e un borsello portamonete risultato contenere 12 dosi di cocaina già confezionate per la vendita. Il ragazzo è quindi stato accompagnato in caserma per la fotosegnalazione e la denuncia.

Nel secondo caso a finire nei guai è stato un 25enne, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Fermato la sera del 4 settembre mentre girava in auto in via Ala Ponzone. Dall’abitacolo proveniva un forte odore di alcol, per cui i militari hanno sottoposto il conducente al test dell’etilometro che ha evidenziato valori di quasi 2,20 g/l, oltre quattro volte il valore consentito. E’ quindi scattata la denuncia, e il contestuale ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

