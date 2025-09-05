Ghielmi “Africa unicum mondiale, grande occasione per le Pmi italiane”

MILANO (ITALPRESS) – “VadoinAfrica.com è l’hub italiano per fare business con il continente africano. Parliamo di 54 paesi, 1 miliardo e mezzo di persone accomunate da alcuni elementi che noi cerchiamo di rendere accessibili al tessuto produttivo italiano, composto da Pmi e da quelle che chiamo micro-piccole imprese. È un continente di giovani: un africano su due ha meno di 20 anni e il 75% ne ha meno di 35. C’è una grande voglia di fare, non sempre priva di rischi, ma d’altro canto le opportunità sono sempre un’altra faccia dei rischi. È l’unico continente al mondo che crescerà demograficamente e che ha acqua, terra, sole e minerali: questo lo rende un po’ un unicum a livello mondiale”. A dirlo Martino Ghielmi, fondatore di VadoinAfrica.com, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.

fsc/gsl